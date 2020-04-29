وزيرة مصرية للسيسي: سنبهر العالم بالقضاء على «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

تعهدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على فيروس كورونا، مثلما تمكنت مصر من القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الوزيرة قولها للرئيس المصري: «نعدك بالعمل ليلاً نهاراً، حتى نكون على قدر التحدي، وستعبر مصر من هذه المحنة العالمية بدروس».



وتابعت: «كما أبهرنا العالم بالقضاء على فيروس سي خلال 7 شهور، سنبهر العالم بالشباب الذين عملوا في مبادرة 100 مليون صحة، وهم من سيكمل معنا في منظومة الجائحة». وأشارت إلى أنه تم توجيه الشعب المصري أكثر من مرة لأن المرض شيء لا يمكن إخفاؤه، ويجب في حالة شعور أي مواطن بأي احتياج طبي، التوجه لمستشفيات الحميات والصدرية، الممتدة في 27 محافظة.

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