«الملك سلمان للإغاثة» يوزّعمساعدات إنسانية في 4 دول

المصدر: الرياض - د.ب.أ

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزم مساعدات إنسانية وغذائية إلى المحتاجين في دول: السودان والصومال واليمن وباكستان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، أن المركز قام بتوزيع 950 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في السودان، استفاد منها 5 آلاف و 700 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، وذلك في إطار مشروع توزيع 38 آلاف و211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في السودان. وأضافت أنه تم إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات، وإتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا.



وجاء في بيان أن المركز قام بتوزيع ألف و361 سلة غذائية للفقراء والمحتاجين في عدد من المديريات في مقديشو بالصومال، استفاد منها 8 آلاف و166 فردًا، وذلك بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية التوزيع لمنع تفشي جائحة كورونا. وأضاف البيان، أن المركز وزع 670 سلة غذائية رمضانية للنازحين في محافظة مأرب باليمن، استفاد منها 318 أسرة نازحة ومتضررة.



وفي باكستان، واصل مركز الملك سلمان، لليوم الخامس على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب، بالتعاون مع الجهات المسئولة بالحكومة الباكستانية، حيث جرى توزيع ألفين و 239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 13 ألفاً و434 فرداً.

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