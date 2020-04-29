القوات المشتركة تكبّد الميليشيا خسائر فادحة في تعز

المصدر: عدن - البيان

تلقت الميليشيا الحوثية هزيمة في تعز، حيث تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته الميليشيا على مواقع القوات المشتركة في جبهة البرح غرب محافظة تعز وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ووفق مصادر عسكرية فإن وحدات من ألوية المشاة واللواء الثامن عمالقة تصدت لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على وادي المجش ومثلث «الوازعية – البرح» وجبال رسيان في البرح وخاضت معها في مواجهة عنيفة تمكنت من خلالها من إفشال الهجوم، ووجهت للميليشيا ضربات نوعية تسببت في خسائر كبيرة بسقوط قتلى في صفوف الميليشيا.

وفي مدينة تعز أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقعها في غرب المدينة تعز، وألحقت بها خسائر في الأفراد والمعدات.

أما في محافظة الضالع فقد توغلت القوات المشتركة، غرب مديرية الحُشَا، وسيطرت على مواقع هامة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بعد هجوم واسع نفذ من عدة في شرق المديرية الواقعة على حدود محافظتي إب وتعز.

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة دارت بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، تمكنت خلالها القوات المشتركة من اكتساح خطوط الدفاع الأمامية للميليشيا، واستعادت خلالها السيطرة على مرتفعي «لكمة القلة»، و«لكمة الظفور»، وطَهَّرت بالكامل قطاع الثوخب والمواقع القريبة منه. كما واصلت القوات المشتركة، تقدمها بمطاردة فلول الميليشيا حتى وصلت محيط «جبل المصيوح»، وقطعت طريق الإمداد عن مواقع الميليشيا المتمركزة في الجبل الذي يُطِلّ على معظم أرجاء مناطق مديرية الحشا.



وفي محافظة البيضاء تصدت قوات الجيش، لهجوم جديد شنته ميليشيا الحوثي، في جبهة قانية رغم التزام قوات الجيش بإعلان وقف إطلاق النار الذي جاء استجابة لدعوة أمين عام الأمم المتحدة، فيما واصلت ميليشيا الحوثي إرسال التعزيزات، إلى مواقع مختلفة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وجبهة صرواح غربي مأرب.

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