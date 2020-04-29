إصابة فلسطيني بزعم رشقه مركبات للمستوطنين

المصدر: (رام الله - وكالات)

أصيب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب رام الله، عقب استهدافه بزعم قيامه برشق مركبات المستوطنين بالحجارة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بالقرب من قرية دير نظام، التي أغلق جنود الاحتلال مدخلها، عقب إطلاق الرصاص عليه، بزعم رشق الشاب مركبات المستوطنين بالحجارة.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من مداخل بلدات وقرى جنوب محافظة الخليل بالبوابات الحديدية. كما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وقامت بعمليات تجريف وتمشيط في المكان. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة توغلت لمسافة محدودة شرق بلدة «خزاعة» شرق المحافظة، قبل أن تعود إلى مواقعها العسكرية خلف «السلك الفاصل».

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