لبنان يشتعل.. قتيل وشغب وحرق مصارف

المصدر: بنغازي - البيان

قضى شاب، أمس، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت ليل الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان، بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي، وعناصر من الجيش حاولت تفريقهم. وشهدت بيروت أعمال شغب وإحراق مصارف، كما تم إحراق آليتين للجيش اللبناني عبر قنابل حارقة مولوتوف، ما أدى إلى إصابة 54 عسكرياً.



وشيّع العشرات الشاب فواز السمان (26 عاماً) في ساحة النور، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة أزمات البلاد.

ونعت فاطمة السمان شقيقها «شهيد الثورة» في حسابها على «فيسبوك»، وأوضحت أن شقيقها، وهو أب لطفلة لم تكمل عامها الأول بعد، «أصيب بطلق ناري في فخذه، قبل أن يدخل في غيبوبة»، متهمة الجيش اللبناني بإطلاق النار عليه.



ووقعت مواجهات ليلاً بين المتظاهرين والجيش في طرابلس، أقدم خلالها شبان على تحطيم واجهات مصارف، وعدد من الصرافات الآلية. وعمل الجيش حتى وقت متأخر على تطويق التحركات. وأعلنت قيادته في بيان تعرض ثلاثة مصارف، وعدد من الصرافات الآلية للحرق، واستهداف آلية عسكرية ودورية في المدينة، مما تسبب بإصابة 54 عسكرياً. وأفادت عن توقيف تسعة أشخاص «لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة».



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