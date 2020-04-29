ميليشيا الحوثي تدفع ثمن التصعيد بمصرع قادتها

المصدر: (عدن - البيان)

تدفع ميليشيا الحوثي ثمن إصرارها على تصعيد القتال في مختلف الجبهات، مجاميع كبيرة ممن تدفع بهم إلى محرقة الحرب بشكل يومي، ولم تقتصر الخسائر على من يتم التغرير بهم، ولكنها شملت القيادات الميدانية في تلك الجبهات. واستناداً إلى إحصائيات المحور القتالي، فإن نحو 16 من القادة الميدانيين في جبهات غرب مأرب وشرقها وجبهة نهم، لقوا مصرعهم، بينما تم أسر قيادي آخر في جبهات نهم وصلب والعلم، حيث تشتد المواجهات بين القوات المشتركة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وخلال المواجهات التي شملت جبهتي صرواح وصلب والعلم وشرق الجوف، لقيت قيادات ميدانية مصرعها بينها حسين مرح، قائد قطاع جبهتي ‎صلب ونجد العتق، شرق مديرية ‎نهم، بنيران الجيش والقبائل. وفي جبهة العلم، شمال محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش مسنودة بالقبائل، من أسر ‏القيادي الحوثي المدعو نجم الدين العماد.

أما في الحديدة، فواصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، واستهدفت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب المحافظة الواقعة في الساحل الغربي للبلاد، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة بشكل هستيري من مناطق تمركزها، صوب الأحياء السكنية في أطراف مديرية حيس والمزارع والقرى، مخلفة حالة من الخوف والذعر في أوساط السكان.

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