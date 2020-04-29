السديس مدشناً كاميرات حرارية في الحرم: أيام وتعود الناس للصلاة وللطواف

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء الثلاثاء، الكاميرات الحرارية في المسجد الحرام. وبث الموقع الرسمي لشؤون الحرمين، لقطات التدشين من الحرم المكي الشريف.

وقال السديس أنه لن يدخل أحد إلى الحرم إلا وقد خضع للفحص الدقيق.

وبحسب موقع "سبق" السعودي فإن الكاميرات تكتشف أي ارتفاع بالحرارة لأي شخص يدخل المسجد الحرام، وإذا اشتبه فيه يتم إرجاعه لإكمال باقي الفحوصات.

وأضاف السديس: "أحب أن أطمئن وأؤكد للمسلمين جميعاً، أنه لا خوف ولا فزع فخادم الحرمين الشريفين شخصياً وولي عهده الأمين يقومان بالإشراف على صحة قاصدي المسجد الحرام، وهذه الدولة رعاها الله تجعل صحة مرتادي الحرمين الشريفين والمسلمين من أولى اهتماماتها، فلا تقلقوا أيها المسلمون ما دمنا في عصر سلمان الخير وولي عهده الأمين حفظهما الله".

وتابع: "أحب أن أبشر وأطمئن إن شاء الله أنها أيام بإذن الله وتنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين الشريفين بالطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وتعود الأمور كما كانت".

ومضى قائلاً: "فدولتنا أحرص منا على صحتنا وإيجاد البيئة الآمنة الصحية السليمة، ومع هذا لا نستعجل بالتحرر من القيود الاحترازية، ويجب أن نحتاط فنحن ولله الحمد مقبلون على مرحلة زاهية".

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