6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في القدس المحتلة

المصدر: القدس المحتلة - وام

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في القدس المحتلة، ما يرفع الإصابات في فلسطين إلى 501 مصاب.

وأوضحت أن من بين الإصابات الجديدة حالة واحدة في بير نبالا، إضافة إلى حالتين في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، وحالتين في سلوان، وحالة واحدة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت أن عدد الحالات النشيطة 402 حالة، بينها 6 حالات في المحافظات الجنوبية، و255 حالة في محافظة القدس، بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، فيما تم إجراء 30500 فحص منذ بدء الجائحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز