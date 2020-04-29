منسوب «التخفيف» يرتفع في دول عربية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلنت السلطات العمانية أمس، أنه تقرر إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية التي كان تم إغلاقها في إطار التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فإن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس قررت إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، ومن بينها ورش إصلاح المركبات وورش إصلاح قوارب الصيد.

كما سمحت بإعادة فتح محلات كهربائي المركبات وتغيير الزيوت، بشرط السماح بوجود عميلين فقط كحد أقصى في نفس الوقت. وسمحت أيضا لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي الأردن، خففت السلطات منذ أول من أمس القيود على الحركة، وسمح بإعادة فتح المزيد من الشركات. وصار بإمكان سكان العاصمة الآن قيادة سياراتهم الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ بين الساعة 0800 و1800 في أول خطوة من هذا القبيل منذ حظر التجول على مستوى البلاد قبل حوالي 40 يوماً والذي فرض على سكان البلاد البالغ عددهم عشرة ملايين البقاء في منازلهم.

استئناف

واستؤنف النشاط التجاري اعتباراً من أمس، بمعبر «طويله - شوشمي» بين إقليم كردستان العراق وإيران. وكان تم إغلاق المعبر في 25 فبراير الماضي بسبب «كورونا».

وقررت الجزائر تمديد تدابير الحجر حتى 14 مايو، ويأتي ذلك عقب السماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان. وقام رئيس الحكومة عبد العزيز جراد بـ«تمديد العمل بنظام الحجر الحالي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 15 يوماً».

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