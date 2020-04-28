الخرطوم توضح التباساً خطيراً حول دارفور

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكدت السودان أنها لا تسعى إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة، وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك بالانتقال من الفصل السابع إلى الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة بموجب الفصل السادس من ميثاقها المعني ببناء السلام، وباحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية.



وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازلٍ عن ملكيته لقراره الوطني، وأن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الاعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية، بل لصالحها.



وأكدت الوزارة حرصها على العمل مع المنظمة الدولية لضمان احترام القرار الوطني، والأخذ بالرؤى والأولويات القومية أولاً وثانياً وثالثاً وأخيراً طوال عملية إعادة بناء الشراكة بين الطرفين.

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