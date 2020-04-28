المسجد النبوي يطبق التباعد بين صفوف المصلين

المصدر: الرياض - واس

طبّقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي، تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.



ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الوكالة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فيروس «كورونا» في أوساط العاملين بالمسجد النبوي، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين‬ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وقتٍ سابق على إقامة صلاة التراويح‬ في الحرمين الشريفين‬، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد‬ مع استمرار تعليق دخول المصلين.

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