سلطنة عمان تقرر إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية

المصدر: مسقط -د.ب.أ

أعلنت السلطات العمانية اليوم الثلاثاء أنه تقرر إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية التي كان تم إغلاقها في إطار التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، على حسابها على موقع تويتر، فإن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، ومن بينها ورش إصلاح المركبات وورش إصلاح قوارب الصيد.



كما سمحت بإعادة فتح محلات كهربائي المركبات وتغيير الزيوت، بشرط السماح بوجود عميلين فقط كحد أقصى في نفس الوقت.



وسمحت أيضا لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها، شريطة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية.

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