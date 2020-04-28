فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مكافحة كورونا

المصدر: كونا

أعلن سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، أن فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجال مكافحة الأوبئة سيصل إلى الكويت، ضمن جهود بكين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال حيات: "الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية آخر المستجدات حول فيروس كورونا وسبل مكافحته والحد من انتشاره".

وأوضح، أن الفريق الصيني متخصص في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وعلم الأوبئة والعلاج الطبي المكثف واختبار الحمض النووي.

وأعرب عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الصين في تقديم الدعم الأساسي وغير المحدود لدول العالم لاحتواء ومكافحة الوباء وتبادل الخبرات في مجالات المكافحة والوقاية.

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