«فلسطين» على جدول نقاش اجتماع افتراضي عربي الخميس

المصدر: (القاهرة - وام)

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في اجتماع افتراضي عن بُعد «عبر تقنية الفيديو كونفرانس» برئاسة سلطنة عمان.

يأتي الاجتماع بناء على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضاً مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة «كورونا».

ولفت زكي إلى التحرك السياسي الذي قام به أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الشأن خاصة مع أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أبو الغيط تلقى مؤخراً رسالة من غوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية.

وأفاد زكي بأن رسالة غوتيريش جاءت رداً على رسالة كان بعث بها إليه أبو الغيط قبل بضعة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء «كورونا» لتثبيت وضع قائم جديد.

وقد عبر سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالته عن مشاركته أبو الغيط الانزعاج حيال النوايا الإسرائيلية، معتبراً أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة، سيمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي.

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