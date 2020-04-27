الجامعة العربية تدعو الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض

المصدر: القاهرة - وام

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة احترام اتفاق الرياض وعودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.



ودعا في بيان اصدرته الجامعة العربية اليوم الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، والذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة.

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