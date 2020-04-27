لا إلغاء للعام الدراسي في الجزائر

المصدر: الجزائر-البيان



أكد وزير التربية الجزائري، محمد واجعوط، اليوم الاثنين، خلال لقاء تشاوري مع جمعيات أولياء التلاميذ، أنه لا وجود لسنة بيضاء، بخصوص العام الدراسي الجاري. وتابع، أنه لا يمكن اعتبار هذه السنة الدراسية بيضاء، بالنظر إلى مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث، التي دامت إلى 12 مارس الماضي، خاصة أن فترة الفصل الثالث للسنة الدراسية، محددة بأربعة أسابيع على أقصى تقدير.



ونقلت تقارير إعلامية جزائرية، ترجيح واجعوط، إمكانية تقليص الفترة الزمنية الخاصة بالفصل الثالث، والتي على أساسها يمكن استئناف التدريس، وإجراء التقويم، والتي قدرتها الوزارة الوصية من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.



وأعرب وزير التربية الجزائري، عن يقينه بأنه سيصل بعد استكمال المشاورات مع كافة الشركاء، إلى اقتراحات بناءة، ترضي التلاميذ والأولياء، وكافة الأسرة التربوية، وتخدم مصلحة البلاد.

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