مصر تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في البيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة".

وأضاف مجاهد "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

كانت مصر خففت قبل أيام بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا.

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