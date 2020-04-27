مصرع قائدين لميليشيا الحوثي غربي مأرب

المصدر: عدن - البيان



لقي اثنان من القادة الميدانيين لميليشيا الحوثي، مصرعهما في مواجهات مع الجيش اليمني غربي محافظة مأرب، فيما واصلت هذه الميليشيا حشد المزيد من مقاتليها إلى حدود محافظة إب مع محافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية في محور مأرب، أن قائد كتيبة المدفعية في ميليشيا الحوثي، ومعه عدد من العناصر، لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. ووفقاً لهذه المصادر، فإن أبو علي النهمي قائد مدفعية ميليشيا الحوثي في الجبهة، ومعه عدد من جنوده، لقوا مصرعهم.



ولقي قائد ميداني آخر في الميليشيا، مصرعه في جبهة قريبة، هي جبهة صلب، التابعة لمديرية نهم بمحافظة صنعاء. وحسب مصادر عسكرية، فإن القائد الميداني، أبو نشوان الكبسي، لقي مصرعه، مع جميع مرافقيه، في مواجهات على جبهة صلب بمديرية نهم، على يد قوات الجيش، التي تصدت لمحاولات متواصلة لهذه الميليشيا للتقدم في الجبهة، بهدف السيطرة على الجزء الشرقي منها.



وفي محافظة الحديدة، تصدت القوات المشتركة لعناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل من جهة وادي نخلة ومزرعة قاسم حسين، صوب الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حيس جنوبي الحديدة.



وفي محافظة البيضاء، لقي موسى العامري، إمام مسجد بلدة العقلة في مديرية الصومعة، مصرعه، في قصف للميليشيا، ألحق أيضاً أضراراً بالغة بالمسجد، وعدد من المساكن.

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