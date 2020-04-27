شفاء أكبر مريض في الجزائر من «كورونا»

المصدر: الجزائر-البيان، وكالات

ذكرت تقارير إعلامية جزائرية نقلاً عن السلطات، اليوم الاثنين، تعافي أكبر مريض في البلاد سناً من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)



ونقلت التقارير عن محمد العايب، مدير الصحة العمومية في ولاية «محافظة» البويرة شمالي البلاد، قوله، إن المصاب البالغ من العمر 99 سنة، ويدعى مسعود، تماثل للشفاء، وغادر مستشفى البويرة الليلة الماضية.



وأكد العايب أن «مسعود في صحة جيدة، وتعافى من الفيروس، وتمكن من مقاومته على الرغم من تقدمه في السن»، مشيراً إلى تحويله لمستشفى آخر من أجل تلقي رعاية صحية ثانوية.



وأوضح المسؤول الجزائري أن إسماعيل (45 سنة)، ابن مسعود، تماثل أيضاً للشفاء من الفيروس، في حين توفي ابنه البكر عبدالسلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن.



وكان المسن مسعود، يخضع للعلاج في مستشفى البويرة منذ 14 يوماً، حيث «تكفل به فريق من الأطباء»، وفق ما ذكرت التقارير الإعلامية



وسجلت الجزائر حتى الآن 425 وفاة، بسبب فيروس «كورونا»، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 3 آلاف و382 شخصاً، من بينهم 40 شخصاً في حالة صحية حرجة.

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