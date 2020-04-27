مواجهات دامية بين ميليشيات طرابلس في ليبيا

المصدر: طرابلس، تونس - البيان، وكالات

شهدت العاصمة طرابلس اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الردع الخاصة وميليشيا ثوار طرابلس، المنضويتين تحت لواء حكومة الوفاق.



وانطلقت المواجهات السلحة من حي زاوية الدهماني وسط طرابلس، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.



وقالت مصدر من الجيش الليبي إن تحرك ميليشيا الردع ضد ميليشيا ثوار طرابلس، جاء بأمر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي لا يزال على خلاف كبير مع ميليشيا ثوار طرابلس وميليشيا النواصي.



وأوضح المصدر أن باشاغا أمر قوة الردع الخاصة بالقبض على قادة «ثوار طرابلس» وتصفية عدد من عناصر مجالس شورى أجدابيا وبنغازي ودرنة في محاولة للتنصل من تهمة الاعتماد على الجماعات الإرهابية التي تلاحق حكومة فايز السراج.



في غضون ذلك، أعلن الجيش الليبي، أمس، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على قاعدة الوطية العسكرية جنوب غربي طرابلس، وبذلك يرتفع عدد الطائرات التي أسقطها خلال يوم واحد إلى 4.

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