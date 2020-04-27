التشكيل الحكومي في العراق جاهز

المصدر: بغداد،البيان، وكالات

أكد النائب عن تحالف الفتح في العراق فاضل جابر، أمس، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أكمل كابينته الوزارية بتعديل بعض المرشحين.

وقال إن «رئاسة مجلس النواب ستحدد موعد انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي بعد استلامها الكابينة الوزارية والسير الذاتية للمرشحين»، مبيناً أن جميع أعضاء مجلس النواب سيدعمون الوزراء ذوي الكفاءة والمهنية. يأتي هذا بعد ساعات من دعوة الرئيس العراقي برهم صالح القوى السياسية، لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة، تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، والوفد المرافق له ودعا صالح إلى «ضرورة ترشيح العناصر الكفؤة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز