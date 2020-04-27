القوات المشتركة تسقط مسيَّرة حوثية وصراع بين الميليشيا في إب

المصدر: عدن - البيان

أسقطت القوات المشتركة، أمس، طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الإيرانية، في مديرية مكيراس، التابعة لمحافظة البيضاء، بالتزامن مع مواصلة القوات المشتركة، تأمين المواقع التي تم تحريرها في المرتفع الجبلي المهم، المعروف باسم عقبة ثرة، والذي يمر فيه الطريق الرئيس، الذي يربط محافظتي البيضاء وأبين، في حين دفعت الهزائم المتلاحقة بميليشيا الحوثي، للجوئها إلى استهداف المدنيين بالصواريخ.وقالت مصادر يمنية إن الميليشيا أطلقت صاروخين على مرتفع نقيل الشيم في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع، رداً على التقدم الذي تحققه القوات المشتركة ضد عناصرها في مختلف جبهات القتال في المحافظة.

على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات مع ميليشيا الحوثي في مواقع الحرة والمصبوح، غداة مواجهات عنيفة، دارت في جبهات شرقي الحشا، حيث تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة، وفشلت هجماتها على مواقع القوات المشتركة.

وفي الحديدة المجاورة، جددت ميليشيا الحوثي قصف واستهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا، الواقعة جنوبي المحافظة الساحلية، مستخدمة الأسلحة المختلفة، وبشكل مكثف.

وحسب المصادر، فإن الميليشيا أطلقت قذائف «الهاون» على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، كما استهدفت مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الصالح، بالأسلحة الرشاشة.

إلى ذلك، شهد غرب محافظة إب، أمس، مواجهة مسلحة بين جناحين من ميليشيا الحوثي الإيرانية، يتصارعان على النفوذ والجبايات.

وقال سكان المنطقة، إن الصراع على النفوذ والجبايات بين جناحين في ميليشيا الحوثي، تطور إلى مواجهة مسلحة، في مديرية مذيخرة، الواقعة في غربي المحافظة.

وأضاف السكان أن خلافات حادة تطورت إلى مواجهات مسلحة بين عناصر ميليشيا الحوثي الموجودين في إدارة أمن المديرية من جهة، وآخرين يتمركزون في نقطة الشرف، يتبعون أحد مشرفي الميليشيا من جهة أخرى، حيث تبادلا إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بإصابة بالغة، نقل على إثرها للعناية المركزة في مستشفى المديرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز