الأمم المتحدة تخفّض بعثتها في الحديدة مؤقتاً

المصدر: عدن ــ وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، تخفيض بعثتها العاملة في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بشكل مؤقت، وذلك تماشياً مع المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بجائحة «كورونا».

وقال رئيس البعثة الأممية بالحديدة، الفريق أبهيجيت غوها، في بيان، إن اتخاذ قرار التخفيض، يهدف لضمان استمرارية العمل مع الحفاظ على سلامة وأمن موظفي البعثة وحماية السكان المحليين. وأعرب غوها، الذي لا يزال يمكث في الحُديدة مع فريق أساسي مؤلف من موظفي البعثة والمراقبين، مُجدداً عن التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة بمواصلة تنفيذ ولايتها في المحافظة.

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