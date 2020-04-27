السعودية ترفع حظر التجوّل جزئياً

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن رفع حظر التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ابتداء من الأحد، وحتى 13 مايو المقبل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

ونصّ الأمر الملكي على أنه بالإضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها ابتداء من 29 أبريل الجاري، وحتى 13 مايو المقبل، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

وشدد الأمر الملكي على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي، ومنها عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وأكد الأمر الملكي السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من 29 أبريل الجاري، وحتى 13 مايو، كما أكد الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنها منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، والتجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقاً للإجراءات المتبعة.

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