السعودية تلغي الجلد تعزيراً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، أن المملكة العربية السعودية أصدرت قراراً يقضي بإلغاء «الجلد كشكل من أشكال العقاب».

ورحب الدكتور عواد العواد، رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، في بيان، بالقرار قائلاً: «إن هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد».

ويقضي القرار بتقييد سلطة القاضي في إيقاع عقوبة الجلد تعزيراً، حيث لوحظت المبالغة في إيقاعها من بعض القضاة، في السنوات الماضية، بالرغم من أن النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب لهذا الأمر.

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