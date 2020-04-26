بريطانيا تستأنف ضرباتها الجوية في العراق

المصدر: لندن-وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية استئناف غاراتها في العراق، والتي توقفت منذ سبتمبر الماضي، مؤكدة سقوط قتلى في صفوف تنظيم داعش بكركوك شمال العاصمة بغداد. وقالت، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن الغارة جاءت في إطار حملة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.



وأوضح البيان أن «مقاتلتين من طراز تايفون تابعتين لقوات سلاح الجو الملكي البريطاني نفذتا غارة جوية ناجحة، في العاشر من أبريل الجاري، ضد تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة طوز خورماتو، جنوبي كركوك، شمال العراق».



وأشار إلى أن العملية نجحت في قتل عدد من عناصر داعش من ساحة المعركة وزيادة خسائر التنظيم، بعد استهداف مجموعة من المباني المحصنة في منطقة معزولة غرب طوز خورماتو، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة. ولم يحدد البيان عدد القتلى في صفوف التنظيم الإرهابي.



وأضاف أن الطائرات أجرت فحصا شاملا للمنطقة عقب الغارة لرصد العناصر الفارة، قبل استخدام مجموعة من الصواريخ الموجهة بدقة لتدمير المباني التي كانوا يتحصنون فيها.



وأكد أن «طائرة المراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة، للتأكد من أن جميع الصواريخ أصابت أهدافها وعدم سقوط ضحايا بين المدنيين».



وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد داعش، في سبتمبر الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد هجومهم على قوات عراقية.



يشار إلى أنه تم الإعلان عن هزيمة داعش إقليميا في العراق في ديسمبر 2017 وفي سوريا في مارس 2019. بيد أن التنظيم لا يزال موجودا في كلا البلدين.

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