مواجهة مسلحة حوثية حوثية في إب

المصدر: إب-البيان

شهد غرب محافظة إب اليمنية اليوم الأحد مواجهة مسلحة بين جناحين من ميليشيا الحوثي الإيرانية يتصارعان على النفوذ والجبايات.

وقال سكان المنطقة إن الصراع على النفوذ والجبايات بين جناحين في ميليشيا الحوثي تطور إلى مواجهة مسلحة، في مديرية مذيخرة، الواقعة في غرب المحافظة.

وقال السكان إن خلافات حادة تطورت إلى مواجهات مسلحة بين عناصر ميليشيا الحوثي المتواجدين في إدارة أمن المديرية من جهة، وآخرين يتمركزون في نقطة الشرف يتبعون أحد مشرفي الميليشيا من جهة أخرى حيث تبادلا إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بإصابة بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة في مستشفى المديرية.

ووفقاً لهذه المصادر فإن عناصر ميليشيا الحوثي المتمركزين في نقطة الشرف في عزلة المغاربة داهمت منزل احد السكان واعتدت عليه بين أفراد أسرته.

ووجهت مصادر محلية، اتهامات لقيادات حوثية بالوقوف وراء الحادثة التي قالت إنها تأتي ضمن صراعات النفوذ والمناصب.

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