مباحثات في يونيو لوضع جداول زمنية لانسحاب أمريكي من العراق

المصدر: بغداد-البيان،وكالات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم، أن بلاده والولايات المتحدة، سيبحثان في مفاوضات ستعقد في يونيو المقبل، وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد.

وقال خلف في تصريحات أدلى بها لصحيفة «الصباح»، إن قرار إجراء المفاوضات، يأتي «استناداً لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية، ويكون ذلك باتفاق الطرفين، العراقي والأمريكي، وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات، حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب».

وأضاف أن الحكومة العراقية تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي، كانت إيجابية، تضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية بجميع أشكالها بين الجانبين بشكل مفصل، وأن العراق سيبحث انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، خفضت، وبشكل كبير، من قواتها، بالاتفاق مع الحكومة العراقية، كبادرة حسن نية، وهناك تفهم وإشارات إيجابية.

وذكر أن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.

وأوضح الناطق العسكري العراقي، أن بلاه تريد علاقة طبيعية وعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، أوائل الشهر الجاري، أن واشنطن وبغداد، ستعقدان منتصف يونيو «حواراً استراتيجياً»، لاتخاذ قرار حول مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق، الذي يرفضه البرلمان العراقي.

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