الخسائر تلاحق الحوثيين في البيضاء والضالع

المصدر: عدن - البيان

تلاحق الخسائر الكبيرة ميليشيا الحوثي في كل محاور القتال، بعد رفضها العمل بإعلان التحالف وقف إطلاق النار، لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في المفاوضات السياسية، وامتدت سلسلة الخسائر من جبهات محافظة الضالع جنوباً مروراً بمحافظة البيضاء في وسط البلاد وصولاً إلى محافظة مأرب شرق صنعاء. وأعلنت مصادر عسكرية فجر أمس تحرير القوات المتمركزة في حدود محافظتي أبين والبيضاء الطريق الرئيسي، الذي يربط المحافظتين عبر سلسلة جبلية صعبة تعرف باسم عقبة ثرة، بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها، والتحكم بكل المناطق المطلة عليها، فيما خاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع هذه الميليشيا في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات.

ووفق مصادر عسكرية فإن القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الشعبية، استعادت السيطرة على الطريق الرئيسي المعروف باسم «عقبة ثرة» الممتد بين مديريتي مكيراس في البيضاء ولودر في محافظة أبين، بعد هجوم واسع من ثلاثة محاور استهدف مواقع ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المرتفع المهم وتتحكم منذ سنوات بالطريق الرئيسي، واستخدام هذا الموقع المرتفع مكاناً لإطلاق الصواريخ والقذائف على قرى لودر، ومواقع القوات المشتركة في المنطقة.

تصدٍ

وفي محافظة الضالع تصدت القوات المشتركة لعدد من الهجمات لميليشيا الحوثي باتجاه قطاعي الثوخب وحبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشاء، حيث دارت معارك عنيفة بين الجانين قتل خلالها أكثر من 14 من عناصر الميليشيا وأصيب آخرون وشملت المواجهات مناطق الثَوخب ومواقع المصيوح والظفوَر، قبل أن تتراجع على وقع الضربات التي تلقتها من القوات المشتركة.

خسائر

أما في غرب محافظة مأرب فقال قائد جبهة صرواح العميد أحمد أبو أصبع إن ميليشيا الحوثي خسرت ثلاث كتائب خلال الأيام الماضية في هجومها المتواصل على مواقع الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية في المنطقة الواقعة بين مديرية صرواح في محافظة مأرب وبين منطقة بني ضبيان التابعة لمديرية خولان محافظة صنعاء، موضحاً أن هذه المناطق ليست ضمن مسرح العمليات العسكرية، وفتحتها الميليشيا مؤخراً في محاولة منها للالتفاف على جبهة صرواح.