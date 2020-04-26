الإمارات تغيث 360 ألف يمني في 3 محافظات

المصدر: حضرموت - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قامت الهيئة بتوزيع المير الرمضاني في اليمن، استفاد منه 360 ألف شخص في حضرموت وشبوة والساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن الهيئة شرعت فوراً في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير متطلبات رمضان، وإيصالها إلى المستهدفين في مناطق سكنهم في المحافظات اليمنية المعنية قبل حلول الشهر الفضيل بوقت كافٍ.

وأضاف أن الهيئة حرصت خلال توزيع المير الرمضاني، على تطبيق الإجراءات والآليات المتبعة عالمياً في الظروف الصحية الراهنة، والخاصة بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد «كوفيد 19» في اليمن.