المنطقة.. تعافٍ متزايد وتحذيرات من التراخي

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تشهد العديد من الدول العربية ارتفاعاً في حالات الشفاء من فيروس «كورونا» (كوفيد19) وسط تحذيرات من التراخي مع الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا في المملكة بـ124 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2049. أما في الكويت فبلغ عدد حالات الشفاء 656 حالة مع تسجيل 278 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

أما في عُمان فأعلنت وزارة الصحة في بيان أن 329 حالة تماثلت للشفاء وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي.

وفي المغرب، لفتت وزارة الصحة إلى شفاء 12 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في المملكة إلى 498 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 20 ألفاً و723 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى159 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3889 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

اختبارات خاصة

وقررت المندوبية العامة للسجون في المملكة إجراء اختبارات خاصة للكشف عن الفيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وقالت المندوبية العامة للسجون إن الاختبارات الطبية أظهرت إصابة 270 شخصا في سجن ورزازات (جنوب)، 207 من بينهم سجناء والبقية موظفون، بينما لم تظهر بعد نتائج الفحوص على 55 سجينا آخرين.

أما في لبنان، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 143 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الأزمة مع تسجيل 8 إصابات جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 704 إصابات كما تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا، ما رفع عدد الوفيات إلى 24 حالة منذ بداية الأزمة.

تحذيرات

وفي الجزائر، حيث تم الإعلان عن تسجيل 71 حالة تعاف جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 1479 وتم تسجيل 129 حالة إصابة جديدة مقابل 4 حالات وفاة، حذر وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، من خطر التراخي في الالتزام بالتدابير التي تم وضعها لمواجهة انتشار وباء كورونا، رغم أن الوضع الصحي حسبه مستقر حالياً.

وفي رده على سؤال بشأن موعد رفع الحجر الصحي، قال بن بوزيد«نحن نبحث مسألة تعزيز تدابير الوقاية في حال رفع الحجر الصحي، وهو قرار سيأتي لا محالة لكن لا يمكن تقديم تاريخ لذلك».