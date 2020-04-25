نحو 70 % من مصابي «كورونا» في الجزائر يعالَجون بالكلوروكين

المصدر: الجزائر - وكالات

كشف المدير العام لمعهد الصحة العمومية في الجزائر، عضو بلجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس «كورونا»، البروفسور لياس رحال، أن بروتوكول العلاج بالكلوروكين، الذي أقرت بتطبيقه وزارة الصحة لفائدة المصابين بفيروس «كورونا» «قد أثبت نجاعته لدى معظم الحالات».



وأشار ذات المختص في هذا الإطار، إلى عدد المرضى الذين استفادوا من هذا العلاج منذ 24 مارس 2020، وإلى غاية أمس الجمعة، والذي بلغ عددهم 5433 حالة، نسبة 69.4 في المئة، تلقت علاجاً بدواء الكلوروكين لمدة أقصاها 10 أيام.



وأوضح البروفسور رحال، أن نسبة 21.3 في المئة من العينة المذكورة، تلقت العلاج بالكلوروكين لمدة تراوحت ما بين 5 إلى 6 أيام، ونسبة 1.8 في المئة فقط تلقت هذا العلاج، لمدة تراوحت بين يوم واحد و5 أيام.



من جهته، أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية، ببوفاريك (البليدة)، الدكتور محمد يوسفي، أنه تم منذ 23 مارس 2020، استشفاء أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد 19 على مستوى هذه المؤسسة، غادرت أكثر من 150 حالة منها المستشفى، بعد امتثالها للشفاء «التام»، بعد خضوعها للعلاج، سواء بـ «الكلوروكين أو في حالات أخرى بالمضادات الفيروسية».



وأوضح ذات المختص، أن نسبة 90 في المئة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج، أثبتت «استجابتها التامة لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما دلت التحاليل المخبرية الأخيرة لهذه الحالات تعافيها تماماً من الفيروس».



وأشار يوسفي من جانب آخر، إلى أنه تم إعفاء من العلاج بالكلوروكين، الحالات التي تعاني من أمراض القلب، وتلك التي ثبتت عدم قابليتها لهذا العلاج، نتيجة تعرضها لمضاعفات جانبية، حيث تم خضوعها إلى العلاج بالمضادات الفيروسية التي تستعمل في علاج فقدان المناعة المكتسبة (سيدا)، وقد أعطت هذه الأخيرة بدورها «نتائج مرضية جداً بالنسبة لهذه الفئة من المرضى»، كما أضاف.



نفس النتيجة، أكدت عليها رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في هذا الجانب، الهادي فليسي بالقطار (الجزائر العاصمة)، البروفسور نسيمة عاشور، أين يوجد أكثر من 85 مريضاً من مختلف الأعمار، يخضعون للعلاج بالكلوروكين والمضادات الفيروسية.



وأكدت ذات المختصة هي الأخرى، على «الاستجابة التامة للحالات لهذين الدواءين، مسجلة تطوراً ملحوظاً لدى المرضى من يوم لآخر».



يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، كان صرح بوجود مخزون من مادة الكلوروكين على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، تجاوز 250 ألف علبة، وهي الكمية التي اعتبرها «كافية» بالنسبة للحالات التي تسجل يومياً، في انتظار تطوير إنتاج هذه المادة خلال الأيام القليلة القادمة.