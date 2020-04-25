مرتزقة أردوغان يستهدفون المدنيين في ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان



اتجه المرتزقة الأتراك والميليشيات الإرهابية مع بداية شهر رمضان إلى استهداف المدنيين وشحنات الغذاء التي أرسلتها الحكومة المؤقتة إلى مدينتي بني وليد وترهونة.



وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم السبت أن مدينة ترهونة تعرضت إلى قصف بأكثر من 20 صاررخاً، وأن صواريخ المرتزقة والإرهابيين سقطت على أحياء ومساكن المدنيين.



وقال المسماري إن استهداف المدنين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابين الحقيقيين، مؤكدًا أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.



وقالت مصادر محلية لـ«البيان» إن القصف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وخاصة من النساء والأطفال.



ودان مجلس أعيان ووجهاء قبائل ترهونة استهداف ما تسمى قوات الوفاق المدعومة من تركيا الأحياء المدنية بالقصف الصاروخي الذي تسبب في سقوط ضحايا تحت ركام منازلهم التي انهارت فوق رؤوسهم.



وأكد المجلس، في بيان له إن تركيا أصبحت تحارب في ليبيا بشكل علني أمام العالم، وسط حالة من الصمت الدولي والعربي، مبيناً أن ترهونة تعاني انقطاع التيار الكهربائي والوقود والمؤن والماء والدواء أكثر من أسبوعين، ومشدداً على صمود قبائل ترهونة وثبات موقفها في دعم الجيش.



كما تعرضت أحياء عدة من مدينة بني وليد لقصف متواصل من طيران تركي مسير، خلال أول أيام رمضان، وقالت مصادر عسكرية إن العدوان التركي استهدف شاحنات لنقل الوقود والمؤونة بين منطقتي شميخ وتينيناي، جنوبي المدينة، مشيراً إلى وقوع قصف مماثل استهدف سيارة وقود أخرى بمنطقة تينيناي.



وأضافت المصادر إن حكومة الوفاق قطعت الاتصالات وخدمات الكهرباء والماء على مدينة بني وليد مركز قبائل ورفلة الداعم للجيش الوطني.