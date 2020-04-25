القضاء على 3 كتائب للحوثيين في جبهة صرواح

المصدر: عدن- البيان



نجحت القوات المشتركة في اليمن في القضاء على 3 كتائب عسكرية للحوثيين في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد. فيما أعلنت مصادر عسكرية فجر اليوم تحرير القوات المتمركزة في حدود محافظتي أبين والبيضاء الطريق الرئيسي، الذي يربط المحافظتين عبر سلسلة جبلية صعبة تعرف باسم عقبة ثرة، بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها.



وقال قائد جبهة صرواح في الجيش اليمني العميد الركن أحمد أبو أصبع، إن:«قوات الجيش أفشلت خلال الأيام الماضية، هجمات كبيرة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».



وأفاد بأن قوات الجيش ورجال القبائل أحبطت مخططا وهجوما للمليشيا الحوثية في جنوب صرواح، وذلك بعد رصد دقيق طيلة الفترة الماضية لتحركاتها في المنطقة وحتى لحظة بدء هجومها.



ولفت إلى أن تلك المعركة أسفرت عن القضاء على ثلاث كتائب لتلك الميليشيا التي ظلت تعد لهذه المعركة منذ شهرين.



وبين أن :الهجوم المخطط له من قبل الميليشيا الانقلابية كان المسار الأساسي وورقة القوة التي كانت تعتمد عليها لتحقيق اختراق نحو مأرب، لكنها فشلت في كل محاولاتها على أيدي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من أبناء القبائل.



إلى ذلك، أعلنت مصادر عسكرية فجر اليوم تحرير القوات المتمركزة في حدود محافظتي أبين والبيضاء الطريق الرئيسي، الذي يربط المحافظتين عبر سلسلة جبلية صعبة تعرف باسم عقبة ثرة، بعد سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها، والتحكم بكل المناطق المطلة عليها، فيما خاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع هذه الميليشيا في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات.



ووفق مصادر عسكرية فإن القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الشعبية، استعادت السيطرة على الطريق الرئيسي المعروف باسم «عقبة ثرة» الممتد بين مديريتي مكيراس في البيضاء ولودر في محافظة أبين، بعد هجوم واسع من ثلاثة محاور استهدف مواقع ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المرتفع المهم وتتحكم منذ سنوات بالطريق الرئيسي، واستخدام هذا الموقع المرتفع مكاناً لإطلاق الصواريخ والقذائف على قرى لودر، ومواقع القوات المشتركة في المنطقة.



وبتحرير أعلى عقبة «ثرة» تؤمن القوات المشتركة قرى ومناطق مديرية لودر، ومقر لواء الأماجد، من الاستهداف المتكرر لميليشيا الحوثي كما تنتزع منها أعلى مرتفع جبلي في المنطقة وطريقها الرئيسي.



هجمات



وفي محافظة الضالع تصدت القوات المشتركة لعدد من الهجمات لميليشيا الحوثي باتجاه قطاعي الثوخب وحبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشاء، حيث دارت معارك عنيفة بين الجانين قتل خلالها أكثر من 14 من عناصر الميليشيا وأصيب آخرون وشملت المواجهات مناطق الثَوخب ومواقع المصيوح والظفوَر، قبل أن تتراجع على وقع الضربات التي تلقتها من القوات المشتركة.



خسائر



أما في غرب محافظة مأرب فقال قائد جبهة صرواح العميد أحمد أبو أصبع إن ميليشيا الحوثي خسرت ثلاث كتائب خلال الأيام الماضية في هجومها المتواصل على مواقع الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية في المنطقة الواقعة بين مديرية صرواح في محافظة مأرب وبين منطقة بني ضبيان التابعة لمديرية خولان محافظة صنعاء، موضحاً أن هذه المناطق ليست ضمن مسرح العمليات العسكرية، وفتحتها الميليشيا مؤخراً في محاولة منها للالتفاف على جبهة صرواح.