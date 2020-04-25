فيديو.. "الأقصى" دون مصلين في جمعة رمضان الأولى

المصدر: البيان الإلكتروني

أقيمت أول صلاة جمعة بشهر رمضان في المسجد الأقصى بشهر رمضان من دون مصلين وسط الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحضر خطبة الجمعة، التي ألقاها مفتي القدس محمد أحمد حسين، وصلاها إمام المسجد الشيخ يوسف أبو اسنينة وعدد قليل من المسؤولين والعاملين بباحة المسجد وأفراد أمنه ومديره من دون وجود لمصلين من العامة.

وحث حسين، خلال الخطبة التي تم بثها مباشرة، المسلمين على سرعة إخراج زكاة هذا العام لمساعدة المتضررين من الإغلاق المفروض بسبب كورونا خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال مدير عمر الكسواني، مدير المسجد، إن الإغلاق سيستمر بناء على عدة فتاوى شرعية ونصائح طبية للحد من انتشار الفيروس، وفق "يورونيوز".

وشهدت أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الأقصى العام الماضي حضور ما لا يقل عن 180 ألف مصلٍ.