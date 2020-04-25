«داعش» يقتل 3 من أفراد عائلة ضابط في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلن مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، أمس، أن مسلحين من تنظيم داعش قتلوا ثلاثة من أفراد عائلة ضابط في الجيش العراقي شمال غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال النقيب حسين علي، في الجيش العراقي، إن «عناصر داعش اقتحموا أمس منزل ضابط بالجيش العراقي برتبة رائد في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار 110كم شمال غرب الموصل، فقتلوا والدة الضابط وزوجته وشقيقه «11عاماً» قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطاً لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.