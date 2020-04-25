التحالف يمدد وقف إطلاق النار في اليمن

المصدر: عدن ــ البيان ــ الرياض ــ وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر، استمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، في وقت استعادت القوات المشتركة، السيطرة على معسكر في مديرية نهم في محافظة صنعاء.

وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ 08 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، قررت تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر.

وذكرت مصادر عسكرية في مأرب، أن القوات المشتركة، وخلال معارك مع الميليشيا تتجه لاستعادة السيطرة على معسكر طارق بن زياد في نهم، كما استعادت مواقع اخرى، وعلى صعيد متصل بالمواجهات مع ميليشيا الحوثي وصلت من جبهة الساحل الغربي تعزيزات كبيرة إلى جبهة مكيراس على الحدود بين محافظتي أبين والبيضاء بقيادة قائد اللواء الأول عمالقة العقيد أكرم أبو البراء.

وقال العميد واضح الدبيش الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي لـ«البيان» إن لواء العمالقة دخل المواجهات في عقبة ثرة فور وصوله إلى الجبهة إلى جانب لواء الأماجد والمقاومة. سياسياً، غادر المراقبون الدوليين العاملون وعددهم نحو 65 شخصاً ضمن البعثة الأممية في محافظة الحديدة اليمنية البلاد عائدين إلى بلدانهم كتعبير عن استيائهم من تعنت ميليشيا الحوثي.