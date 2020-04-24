السعودية.. غلق مستشفى بالطائف بعد إصابة 6 ممارسين بكورونا

المصدر: الرياض - وكالات

أغلقت لجنة المخالفات الصحية بالطائف، أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى، نتيجة إصابة 6ممارسين صحيين بفيروس «كورونا»، وذلك بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، رغم محاذير وتدابير كانت قد وجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف.



وكانت الإصابات للممارسين الصحيين بفيروس «كورونا» في البداية قبل 3 أسابيع 4 إصابات، ثم أعقبتها إصابتان بعد ذلك، وتكتم المستشفى على الحالات المخالطة.



وأوضح الناطق باسم صحة الطائف عبد الهادي الربعي في تصريح نقلته صحيفة «عكاظ» السعودية، أنه حرصا من وزارة الصحة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع وتماشيا مع توجهات القيادة الحكيمة في مجابهة فيروس كورونا الجديد باعتبار الصحة أولوية قصوى، فقد أصدرت لجنة المخالفات الصحية بالطائف قرارها بإغلاق أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى؛ وذلك بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، رغم محاذير وتدابير كانت قد وجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف.



وأضاف الربيعي، أن المنشأة لم تتحرك بشكل جدي استوجبت معه سرعة اتخاذ قرار إغلاق كامل وفوري لحماية المجتمع. وأشار إلى أنه يعمل حاليا فريق من صحة الطائف على متابعة الوضع الصحي للمرضى المنومين بالمستشفى واتخاذ ما يلزم.



وكان الناطق باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي قد أعلن اليوم الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و124 حالة تعافٍ إضافية.



وقال العبد العالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لكشف مستجدات فيروس «كورونا» في المملكة: الحالات الجديدة المسجلة كان من بينها 25% لسعوديين، و75% لغير سعوديين، وبالتالي يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 15.102 حالة، من بينها 12.926 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة لها في وحدات الخدمات الصحية المناسبة أو المتابعات الصحية اللازمة، ومعظمها مستقرة.