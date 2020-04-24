مصر تسجيل 201 حالة جديدة بكورونا و7 وفيات

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، الجمعة، تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا جميعهم مصريون، ووفاة 7 حالات.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم،هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.

وأكد البيان أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان بمصر رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، حسب البيان.