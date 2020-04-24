خلافات داخل الفصائل السورية بسبب ليبيا

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

تداول ناشطون سوريون مقاطع صوتية لمقاتلين في الفصائل المسلحة، تشير إلى وجود خلافات داخل الفصائل حول المشاركة في القتال بليبيا، إذ بين تسجيل صوتي لمقاتل من الجبهة الشامية أن الخلاف حول وقف تركيا لرواتب بعض الفصائل التي رفضت الذهاب إلى ليبيا.



ويشير التسجيل الذي لم تؤكده جهات رسمية من الفصائل والميليشيات المسلحة، إلى أن ثمة خلافات حقيقية داخل الفصائل حول القتال في ليبيا.



في غضون ذلك، حذرت كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، نجاة رشدي، في رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من الخطر المحدق بجميع السوريين، وتؤكد ضرورة تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، داعية كل الأطراف المتصارعة إلى السماح بوصول المساعدات إلى سوريا وخاصة المتعلقة منها بفيروس كورونا.



وأعربت المستشارة عن خوفها الشديد من فيروس «كورونا»، معتبرة أنه يشكل تهديداً خطيراً لمعظم السوريين وخاصة النازحين داخلياً منهم الذين يقطنون المخيمات في ظل ظروف سيئة، وخصوصاً لجهة نقص المعدات الطبية والظروف المعيشية الصعبة.



من جهة ثانية، جدد تنظيم داعش الإرهابي هجماته في محيط مدينة الميادين شرقي دير الزور، بعد أن اشتبك مع عناصر من الجيش السوري والدفاع الوطني في المدينة.



ومنذ بداية عام 2020 كثف تنظيم داعش من هجماته الإرهابية على مواقع للجيش السوري في صحراء تدمر والسخنة، فيما أوقع العشرات من القتلى بين صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسط مخاوف من تنامي ظهوره في ظل الانشغال بمواجهة وباء كورونا.