الكويت تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم الجمعة تسجیل 215 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا(كوفید - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2614.

وقال السند في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنه تم تسجیل حالة وفاة واحدة من بین الحالات المصابة بالمرض خلال ال24 ساعة الماضیة وھي لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة یبلغ من العمر 55 عاما وكان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ تسعة أیام لیرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 15 حالة.

وذكر أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 613 حالة من الذین أصیبوا بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح الیوم شفاء 115 حالة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة.

وأضاف أن الحالات المرتبطة بالسفر من المصابین ال215 بلغ سبع حالات جمیعھا لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة قدمت ضمن المرحلة الثانیة من رحلات الإجلاء الجوي.

وأفاد أن عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتھا بمرض كوفید 19 بلغ 198 حالة ھي (8 لمواطنین كویتیین) و(85 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(31 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(25 حالة لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة) و(25 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) و(5 حالات لمقیمین من الجنسیة النیبالیة).

وأوضح أن الحالات المخالطة تضمنت (4 حالات لمقیمین من الجنسیة السریلانكیة) و(4 حالات لمقیمین من الجنسیة اللبنانیة) و (3حالات من المقیمین بصورة غیر قانونیة) و(3 حالات لمقیمین من الجنسیة الإیرانیة) حالة واحدة بین المقیمین من الجنسیات التالیة: السعودیة - الأردنیة - السوریة - السودانیة- الأمریكیة).

وأشار إلى أن ھناك 10 حالات قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھا 6 حالات منھا لمواطنین كویتیین و(حالة واحدة

لكل من الجنسیات التالیة: مقیم بصورة غیر قانونیة - الیمنیة - الاثیوبیة - السریلانكیة).

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة أفاد بأنھ بلغ 60 حالة بواقع 33 مستقرة و27 حرجة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بمرض (كوفید- 19) 2614 حالة وذلك بعد تحویل حالة واحدة إلى الجناح ودخول سبع حالات جدیدة إلى العنایة.

ودعا السند مجددا المواطنین والمقیمین إلى ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقایة الشخصیة واتباع التعلیمات والتوصیات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجھات الرسمیة في الدولة فیما یخص احتواء انتشار فیروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمیة الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.