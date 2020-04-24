مصر تحسم الجدل حول صلاة التراويح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عددا من الحقائق المهمة بشأن تطورات فيروس كورونا، والتعامل معه خلال شهر رمضان الذي يبدأ، الجمعة.

ونشر حساب مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" تعليقا على عدد من الشائعات أبرزها تخصيص مساجد بعينها لأداء صلاة التراويح.

وأعلنت مصر قبل أسابيع توقف صلاة الجمعة والجماعة بسبب الفيروس المنتشر، كما أكدت أن صلاة التراويح لن تقام بالمساجد في شهر رمضان هذا العام بسبب الفيروس الخطير.

والجمعة نفى مجلس الوزراء الأنباء التي تحدثت عن السماح بأداء صلاة التراويح بمساجد معينة، مؤكدا أن جميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق حتى انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته نفى مجلس الوزراء المصري وجود أي جهاز للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا مصرح به لدى الصيدليات، وأكد أن الكشف لا يتم سوى من خلال إجراء التحاليل بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

كما نفى المجلس ما تردد عن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية الحالية بالعملات البلاستيكية الجديدة "المصنوعة من مادة البوليمير" بموعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2020.