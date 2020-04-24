السودان تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"

المصدر: الخرطوم - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) متضمنة حالتي وفاة.

جاء ذلك في التقارير الوبائية لوزارة الصحة السودانية الصادرة أمس، ونشرتها وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم.

ووفقاً للتقارير، ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس بالبلاد منذ بداية تفشيه إلى (174) حالة، متضمنة (16) حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى أن الحالات والوفيات الجديدة قد سُجلت في ولاية الخرطوم.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (14) حالة.

ويشار إلى أن السودان اتخذ عدداً من الإجراءات، من بينها حظر تجوال ليلي في عموم البلاد من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، وحظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات.