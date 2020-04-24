خادم الحرمين يدعو لمواصلة العمل الجاد والالتزام بالتعليمات

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أكّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة بمناسبة شهر رمضان، ألقاها وزير الإعلام المكلف وبثتها قناة «الإخبارية» السعودية، ضرورة «مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بالتعليمات»، تزامناً مع إعلان المملكة العربية السعودية تعديل الأوقات، التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم، في وقت قررت مصر رفع الإغلاق تدريجياً بعد عيد الفطر.

وقال الملك سلمان: «نعيش ظرفاً بالغاً أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان»، موجهاً الشكر للمرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، مشيراً إلى اعتزازه «بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا».

وتابع: «حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان». وأضاف: «نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله، تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد».

بدوره، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم خلال رمضان المبارك، لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثالثة فجراً.

تعايش

وفي مصر، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن بلاده تبحث حالياً كيفية إعادة عجلة الاقتصاد مع مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن العالم لابد أن يتعايش مع استمرار فيروس كورونا لحين إيجاد لقاح أو علاج.

وأشار مدبولي، إلى أن حظر التجول سيكون من تسع ساعات، مع استمرار غلق المقاهي والأندية، والسماح بفتح المراكز التجارية والمحال طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء.

عودة تدريجية

وذكر أن الحكومة تخطط للعودة التدريجية لحركة الحياة الطبيعية مع عيد الفطر، مشيراً إلى أن الأعداد المسجلة يومياً بفيروس «كورونا» ما زالت تزداد، ومتوسط الأعداد خلال الفترة الأخيرة كان ما بين 150 إلى 180 حالة، متوقعاً تجاوز أرقام الإصابة بالفيروس داخل البلاد 200 حالة يومياً.

وكانت البحرين، أعلنت أول من أمس، تمديد إجراءات العزل لأسبوعين إضافيين بدءاً من 23 أبريل وحتى السابع من مايو.

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف.