وفاة «طبيب القارات» متأثراً بـ«كورونا»

المصدر: (القاهرة - البيان)

توفي الطبيب المصري، مدحت عطا الله، الذي كان يعمل في هيئة الصحة البريطانية كأخصائي طب الشيخوخة في مستشفى رويال دونكاستر الطبي شمالي بريطانيا عقب إصابته بفيروس كورونا.

ووصفه زملاؤه بأنه «إنسان مميز جداً» و«بطل حقيقي في هيئة الصحة الوطنية البريطانية». وفي بيان، نعى كل من المدير الطبي لمستشفيات دونكاستر وباسيتلاو التعليمي، تيم نوبل، والرئيس التنفيذي، ريتشارد باركر الطبيب المصري بالقول: «كان زميلنا د. عطا الله، الذي يحظى بشعبية وتقدير كبيرين، إنساناً مميزاً جداً ومارس مهنة الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين».