1428 اعتداءً حوثياً منذ بداية هدنة التحالف

المصدر: عدن - البيان

استمرت ميليشيا الحوثي في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكبت أكثر من 1428 اعتداءً منذ بداية سريان الهدنة، في الثامن من أبريل الجاري، فيما سيطرت القوات المشتركة على الطريق الرابط بين محافظة الجوف ومحافظة مأرب وصنعاء.

وذكرت الحكومة الشرعية أنّ ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 1428 اعتداءً منذ سريان الهدنة المعلنة من التحالف العربي، في الثامن من أبريل الجاري.

مشيرة إلى أنّ الحوثيين استغلوا وقف إطلاق النار، لمواصلة اعتداءاتهم وهجماتهم على مواقع الجيش الوطني، والتمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية، ومكاسبه الوطنية​​​.تقدّم شرعيةميدانيا، أفادت مصادر عسكرية، بأنّ القوات المشتركة صدت هجمات متعددة لميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهات مأرب والجوف ومحافظة صنعاء، وتقدمت في الطريق الذي يربط محافظة الجوف مع محافظات مأرب وصنعاء وقطع طريق الجوف المفرق.

وأكّدت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أنّ الجيش الوطني تقدم أيضاً في جبهات مجزر ومفرق الجوف وصلب في نهم، وحرّر عدداً من المواقع قرب الطريق الاسفلتي.

سياسياً، رفضت الحكومة الشرعية، عودة ممثليها الى اللجنة المعنية بالاشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة إلى حين الكشف عن قتلة ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي، ونقل إقامة المراقبين الدوليين من سيطرة المليشيا.