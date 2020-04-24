الفشل يدفع تركيا لاختلاق الأكاذيب في ليبيا

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

أكّد الجيش الوطني الليبي، أن النظام التركي وحكومة الوفاق، يحاولان وبعد فشلهما الكبير في ليبيا، بثّ شائعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي الغازات السامة في محور صلاح الدين، مطالباً بإجراء تحقيق دولي لكشف ادعاءات تركيا، في وقت حقق الجيش انتصارات كبيرة في جبهات القتال، بشن هجوم كاسح على تمركزات الميليشيات والمرتزقة الأتراك في محور القارابولي أسفر عن السيطرة على عدد من المناطق، ونجح في تدمير أربع آليات.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن النظام التركي يحاول بثّ شائعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي للغازات السامة في محور صلاح الدين، لإقناع الرأي العام بالسماح لاستخدامها الطائرات التركية المقاتلة بعد فشل طائراتها المُسيّرة، مطالباً بإجراء تحقيق دولي لكشف ادعاءات تركيا.

وطالب المسماري، كل من له علاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بمراقبة ذلك عن كثب، مضيفاً أنهم مستعدون لإجراء تحقيق دولي بخصوص هذه المزاعم.

وقال المسماري، إن مثل هذه المزاعم والأكاذيب استخدمها النظام التركي سابقاً لتبرير تدخله في سوريا ولتنفيذ مخططاته الخبيثة في المنطقة العربية.

أمنياً، بدأ الجيش الوطني الليبي، تسيير دوريات مشتركة للوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بمناطق سيطرته في طرابلس، فيما بسطت قواته نفوذها على جانب مهم من مدينة القارابولي الواقعة 65 كلم غربي طرابلس والرابطة بينها ومصراتة.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أمس، شن هجوم كاسح على تمركزات الميليشيات والمرتزقة الأتراك في محور القارابولي، أسفر عن السيطرة على عدد من المناطق، ونجح في تدمير أربع آليات. وأشارت إلى أن الجيش تمكن من سحب 11 جثة لقتلى الميليشيات وأسر 13 من مسلحيها.

وقال عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات إجدابيا، التابعة لقوات الجيش الوطني، عقيلة الصابر، إن القوات المسلحة شنت هجوماً على ميليشيات الوفاق بمحور القارابولي بعد تحشيدها بدعم من المرتزقة الأتراك للهجوم على ترهونة، الواقعة 85 كلم جنوب شرقي طرابلس.