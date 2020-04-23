هذه الدول أعلنت الجمعة أول أيام شهر رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كل من الإمارات والسعودية ومصر والأردن وعدد من الدول يوم غدٍ الجمعة غرة شهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة، إن يوم غد الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك في الإمارات.

كما أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

ومن جانبها، أعلنت سوريا والجزائر وإندونيسيا وماليزيا والكويت ولبنان والبحرين، أن الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.