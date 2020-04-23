مصر تمدّد وتقلّص الحظر الليلي وتتوقّع «حياة طبيعية» بعد العيد

المصدر: دبي - البيان

يتوقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عودة الحياة إلى طبيعتها بعد عيد الفطر المبارك، لكنه رهن كل شيء بالتزام إجراءات الوقاية. جاء ذلك مع إعلان الحكومة المصرية تمديد حظر التجول الليلي وتقليصه ساعة في شهر رمضان المبارك.

وقال مدبولي، اليوم الخميس في مؤتمر صحافي، إنه مع انتهاء شهر رمضان سيتم بحث خطوات لعودة الحياة الطبيعية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا». وتابع: «نتوقع عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المبارك». لكنه وفقاً لوكالة فرانس برس: «القضية ليست ما هي ساعات الحظر ولكن القضية ما هو سلوكنا قبل ساعات الحظر.. الأيام الماضية شهدت ازدحاماً شديداً في حركة الشراء، وذلك بسبب الظروف والمناسبات، ولكن أهم نقطة في مناشدة المواطنين هو اتخاذ الإجراءات الوقائية والتباعد والمسافات بين الأشخاص».

وأعلن مدبولي تمديد حظر التجوال الليلي، مع تخفيف بعض التدابير في شهر رمضان الذي يبدأ غداً. وقال: «يمتد العمل بحظر التجوال الجزئي ليبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً (19,00 إلى 4,00 ت غ) بدءاً من غد الجمعة». وعبّر عن أمله في أن تبدأ الدولة «في أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية»، مصحوبة ببعض التدابير الاحترازية لتجنب الجائحة.

عودة خدمات

وأشار مدبولي إلى «إعادة تشغيل بعض الخدمات التي يحتاجها المواطنون اعتباراً من الأسبوع القادم»، على أن تعمل في شكل جزئي مثل الشهر العقاري وخدمات المرور وأنشطة محددة في المحاكم، مشيراً إلى أن هناك تغيراً في نظرة العالم تجاه مواجهة «كورونا»، إذ إن بعض الدول بدأت في تخفيف القيود للسماح بدوران عجلة الاقتصاد.



ووفقاً لمواقع مصرية، شهد المؤتمر تصريحات مهمة لمدبولي الذي أكد أن الحكومة والدولة تعاملتا منذ بداية الأزمة بأسلوب متوازن بين الحفاظ على صحة المواطن المصري من خلال إجراءات استباقية، والحفاظ على عجلة الاقتصاد. وقال: «نفذنا عدداً من الزيارات الميدانية لمواقع العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار عمل الإنتاج وتنفيذ الإجراءات الوقائية».

وإذ أكد وجود تكاليف باهظة على الحكومة المصرية في تحمل تداعيات «كورونا»، قال: إن التوجه واضح من الجوانب الطبية والمتخصصين بأن هذا الفيروس مستمر الفترة المقبلة، وأن البشرية مستمرة في التعايش معه حتى يظهر مصل وعلاج لهذا الفيروس، مؤكداً «لابد أن نعي كمواطنين ودولة أن الفترة المقبلة تتطلب استمرار تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية.. لابد أن نتأقلم على ضرورة اتباع التعليمات الوقائية في التحركات والتجمعات، خلال الفترة المقبلة».

إدارات المرور

ونقل موقع «أخبار مصر» عن مصدر أمني مصري قوله: إن إدارات المرور على مستوى الجمهورية ستفتح أبوابها أمام الجمهور ابتداءً من الأحد المقبل، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر وفتح وحدات ترخيص المرور بعد شهر من الإغلاق. وناشد المصدر المواطنين المصريين الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تعاملهم داخل الوحدات وخارجها، منعاً للعدوى.