اعتقال 5 عناصر من "داعش" في العراق

المصدر: الموصل - د ب أ

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم، اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش شمال غربي الموصل.

وقال النقيب بشرطة نينوى، أحمد العبيدي، إن "قوة من الشرطة المحلية اعتقلت، اليوم، بناءً على معلومات استخبارية، خمسة من عناصر داعش، أثناء وجودهم بأحد المنازل في بلدة بادوش".

وأضاف أن "القوة الأمنية اقتادت المعتقلين، بعد مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، إلى قيادة شرطة المحافظة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفِّذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.